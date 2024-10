SÕLMKÜSIMUS Kas Ukraina rahuplaan muutub uueks Müncheniks?

Hetkeseisuga eksisteerib Ukraina sõja lõpetamiseks kaks konkureerivat «ametlikku» rahuplaani ja rida pudinaid, see tähendab initsiatiive ja initsiatiivikesi, ideevälgatusi ja üksikuid lauseid. Esimene rahuplaan on Ukraina enda oma, mille formuleeris Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi juba 2022. aasta lõpus kümne punkti kujul. «Ainus rahuplaan, mida meie hetkel aktsepteerime, on Ukraina oma,» ütles Eesti president Alar Karis Politicole antud intervjuus selle aasta septembris. Põhimõtteliselt kordas Karis üle Eesti ametliku positsiooni ja üldistades võib öelda, et see on ka lääne kui terviku seisukoht.