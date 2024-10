Lõhkeainetest ümbritsetud piirkonnas purustatud hoonet ettevaatlikult läbi otsides leidsid sõdurid lisaks võltsitud dokumentidele, relvale ja suurele kogusele sularahale ka Sinwarit meenutava surnukeha, mis viidi kinnituse saamiseks ekspertiisi. Hambakaardi andmete, sõrmejälgede ja DNA-testi põhjal kinnitas Iisrael neljapäeva õhtul, et tegemist oli Sinwariga, vahendas The New York Times.