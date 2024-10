POSTIMEES UKRAINAS Oodates esimest lahingut. Värsked tankistid

Ta on 31-aastane, pärit Musta mere kandist Mõkolaevi linna lähedal. Papaia on tema kutsung. Kodus on tal väike tütar, kes sündis sõja ajal, eelmisel aastal. Esiklapse edusammude nautimise asemel mobiliseeriti ta suvel sõjaväkke, määrati tankistiks hiljuti moodustatud 154. mehhaniseeritud brigaadi ning nüüd ootab ta Harkivi oblastis oma esimest lahingut. Ta on Nõukogude-aegse ajakohastatud tanki T-64 juht-mehaanik.