Prantsusmaa pakub rindelt põgenevatele Vene sõduritele pelgupaika

Prantsusmaa on pakkunud ajutist varjupaika kuuele Vene sõdurile, kes on Ukrainasse rindele minemise asemel kodumaalt põgenenud. Tegemist on esimese Euroopa Liidu riigiga, kes on lasknud Vene desertööre riiki passi või muude reisidokumentideta.