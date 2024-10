Esimesed Albaaniasse viidud migrandid saadeti Itaaliasse tagasi

Rooma kohtus reedel langetatud otsus on komistuskiviks Itaalia ja Albaania viieaastasele kokkuleppele, millega Tirana on lubanud võtta kuus vastu kuni 3000 migranti, kelle Itaalia rannikuvalve on merelt üles korjanud. Keskustes ootavad nad otsust varjupaigataotluse rahuldamise kohta või kodumaale tagasi saatmist.