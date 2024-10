USA luureandmed Iisraeli vasturünnaku kohta Iraanile lekkisid avalikkuse ette

Anonüümne USA ametnik ütles CNN-ile, et leke on äärmiselt murettekitav. Tema sõnul uuritakse nüüd välja, kellel oli dokumentidele juurdepääs. Iga selline leke käivitab automaatselt föderaalse juurdlusbüroo, Pentagoni ja teiste USA luureasutuste ühisuurimise.

«On tõsi, et Iisraeli taktikalised plaanid 1. oktoobri Iraani rünnakule vastamiseks on lekkinud, tegemist on tõsise rikkumisega,» märkis endine luure keskagentuuri ametnik ja endine kaitseministeeriumi asekaitseministri asetäitja Lähis-Ida alal Mick Mulroy. Ta lisas, et leke võib teha keerulisemaks USA ja Iisraeli edasise koostöö.