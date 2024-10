Järjekordses Euroopa riigis küpseb plaan migrandid Aafrikasse saata

Klever ei avalikustanud plaani üksikasju, samuti on ebaselge, kas see oleks üldse seaduslikult teostatav. Samas on teada, et plaan hõlmaks neid migrante nii Ugandast kui ka seda ümbritsevast piirkonnast, kelle varjupaigataotlused on Hollandis tagasi lükatud. Holland pakuks vastu rahalist kompensatsiooni.