Musk annab Trumpi toetavatele Pennsylvania elanikele iga päev miljon dollarit

Tesla tegevjuhi ja sotsiaalmeediaplatvormi X omaniku Muski sõnul annab presidendivalimiste eel Donald Trumpi toetuseks loodud poliitilise tegevuse komisjon (PAC) kuni valimispäevani 5. novembril iga päev välja miljon dollarit ühele inimesele, kes on allkirjastanud sõnavabadust ja relvakandmise õigust nõudva avalduse, vahendas Bloomberg.

Ühendus valib iga päev õnneliku võitja välja kaalukeeleosariikide registreeritud valijate seast juhuvalimi teel, teatas Musk X-is.

«Me tahame olla kindlad, et kõik kaalukeeleosariikides kuulevad sellest; ma kahtlustan, et see tagab selle,» märkis ärimees.

Laupäeval märkis ta Trumpi toetuseks korraldatud kampaaniaüritusel Pennsylvanias, et paneb nii suure summa välja, kuna tahab, et see vabariiklasest ekspresidenti toetav avaldus jõuaks suurema hulga inimesteni, vahendas The Hill.

«Tead, mitte kõik ei ole X-is. Seega mõtlesin, et kuidas ka need inimesed saaksid sellest teada? See uudis, arvan, läheb kindlasti lendu,» märkis Musk. Pärast uudise avalikustamist valis Musk publiku seast välja esimese inimese - John Dreheri - kellele andis miljoni dollari väärtuses tšeki. «Ainus asi, mida me miljoni dollari eest palume, on see, et oleksite avalduse eestkõneleja,» ütles ta.

Musk on enne valimisi peamistes kaalukeeleosariikides vabariiklaste kandidaatide toetamiseks loodud ühendust toetanud ligikaudu 75 miljoni dollariga. Föderaalse valimiskomisjoni andmetel tegi Musk ajavahemikus 3. juulist 5. septembrini kokku seitse annetust, neist väga suur uus ehk 68,5 miljonit dollarit olid mõeldud konkreetselt Trumpi toetamiseks.

Eelmisel nädalal teatas Musk X-is, et kõik Pennsylvanias registreeritud valijad, kes allkirjastavad selle nn vaba sõna petitsiooni, saavad kuni 21. oktoobrini 100 dollarit.