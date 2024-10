Saakašvili: kui võimupartei võidab valimised, pole enam iseseisvat Gruusiat

«Ootan lähipäevil provokatsioone, sealhulgas valimiste ajal ja sellele järgnevatel päevadel,» ütles Saakašvili Raadio Vaba Euroopa/Vabaduseraadiole hoiatades selle eest, kui praegune võimupartei Gruusia Unistus peaks järgmise nädala laupäeval peetavad valimised võitma. Mitmed opositsioonilised ühendused on hoiatanud demokraatia nõrgenemise eest, kui peaministrierakond peaks võimule jääma. Valitsus on võtnud vastu seadusi, mis piiravad sõltumatu meedia ja vabaühenduste tegevust, samuti on piiratud vähemuste õigusi.