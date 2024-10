Moldova hääletas esialgsetel tulemustel Euroopa Liidu liikmesuse vastu

Tulemus on üllatav, sest arvamusküsitlustes toetas suurem osa vastanutest riigi Euroopa Liiduga lõimumist.

Rahvahääletusel küsiti kodanikelt, kas põhiseadust tuleks muuta nii, et EL-iga liitumine oleks riikliku eesmärgina seadusesse kirjutatud.

Samal ajal toimunud presidendivalimistel on samas juhtimas Euroopa Liidu meelne president Maia Sandu, kes on saanud umbes 35 protsenti häältest. Sandu venemeelne põhioponent Aleksandr Stoianoglo on kogunud umbes 30 protsenti häältest.