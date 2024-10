Moldova keskvalimiskomisjoni viimaste tulemuste kohaselt toetas referendumil ELiga liitumist 50,42 protsenti valijaist ning vastu oli 49,58 protsenti. Tulemus on tasavägine ning Euroopa Liiduga liitumise toetajad on nüüdseks rohkem kui 10 000 häälega ees.

Varem teatas keskvalimiskomisjon, et 52 protsenti oli vastanud eitavalt ja 47 jaatavalt. Siis oli kokku loetud 95 protsenti häältest. Lõpptulemustest puudusid veel vähemalt välismaal hääletanute hääled. Seejärel sai teatavaks, et ELi pooldajaid on siiski ees, kuid vaid paarisaja häälega.

Tulemus on üllatav, sest arvamusküsitlustes toetas suurem osa vastanutest riigi Euroopa Liiduga lõimumist.

Moldovas peeti ühel ajal nii presidendivalimiste esimene voor kui ka rahvahääletus ELi liikmesuse üle. Riigi võimud olid valimiste eel püüdnud tõrjuda Venemaa katseid hääletustulemusi mõjutada.

Rahvahääletusel küsiti kodanikelt, kas põhiseadust tuleks muuta nii, et ELiga liitumine oleks riikliku eesmärgina seadusesse kirjutatud.

Samal ajal toimunud presidendivalimistel on juhtimas Euroopa Liidu meelne president Maia Sandu, kes on saanud umbes 38 protsenti häältest. Sandu venemeelne põhioponent Aleksandr Stoianoglo on kogunud umbes 30 protsenti häältest.

Presidendivalimiste tulemus otsustatakse tõenäoliselt kahe nädala pärast toimuvas teises voorus, sest ilmselt ei saa kumbki kandidaat vajalikku 50 protsenti häältest.

Moskva vari valimiste kohal

Sandu on Venemaad korduvalt süüdistanud püüdes mõjutada Moldova sisepoliitikat ning Moskva kombitsad ulatuvad ka nendele valimistele. Moldova võimud kahtlustavad, et kuni neljandikku valijaist on püütud Vene rahaga mõjutada.

Moldova esitas avalduse ELiga ühinemiseks vahetult pärast Venemaa tungimist Ukrainasse 2022. aasta märtsis ning liitumiskõnelused algasid mullu juunis. Mõttekoja WatchDog hiljutises arvamusküsitluses toetas ligikaudu 63 protsenti vastanutest Moldova ELiga integreerumist ja 32 protsenti oli selle vastu.

Moldova politsei paljastas oktoobri algul ulatusliku valimiste mõjutamise operatsiooni. Politseiülem Viorel Cernauteanu sõnul kahtlustatakse Venemaalt pangaülekannete saamises 150 000 inimest. Politico andmeil on Moldovas üle miljoni valija.