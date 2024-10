Suri Erdoğani isiklik vihavaenlane, Türgi islamivaimulik Fethullah Gülen

Televisioon teatas viitega Gülenile lähedaste rühmituste sotsiaalmeediapostitustele, et vaimulik suri ööl vastu tänast haiglas. Gülen oli 83 aastat vana.

Riigipöördekatse järel on Ankara vahistanud kümneid tuhandeid inimesi, keda süüdistatakse sidemetes Güleniga. Güleni liikumise FETÖ on Türgi võimud nimetanud terroristlikuks organisatsiooniks, mille eesmärk on kukutada valitsus.