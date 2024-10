Austraalia põlisrahva esindajast senaator nõudis kuningas Charlesilt maid tagasi

"Anna meile meie maa tagasi! Anna tagasi see, mida te meilt varastasite!" karjus sõltumatu senaator pärast 75-aastase monarhi kõnet.

"See ei ole sinu maa, sa ei ole minu kuningas!" ütles saadik. "Te panite meie rahva vastu toime genotsiidi. Andke tagasi see, mida te meilt varastasite - meie luud, meie lapsed, meie inimesed. Te hävitasite meie maa. Andke meile leping. Me tahame lepingut!"