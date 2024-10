Foreign Affairs: Ukraina peab murdma olukorra rindel

Ukraina valitsus teab, et Lääne toetus ei ole piiramatu. Sõda Venemaaga on kestnud juba ligi kolm aastat, mistõttu avaldavad partnerid Kiievile tugevat survet, ärgitades seda Kremliga läbi rääkima.

Kuningliku Ühendatud Kaitseuuringute Instituudi maismaasõja vanemteadur Jack Watling arvas, et praegu on Ukraina jaoks Venemaaga läbirääkimisi alustada ohtlik. Tema sõnul võib see tuua kaasa, et venelased taastavad pealetungi ja murravad rindel olukorra.