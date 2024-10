Kuigi tegelikult on sildid kirjadega «Maksimaalne aeg kallistusteks kolm minutit. Hellemate hüvastijättude jaoks kasutage palun autoparklat» ja «Hüvasti jätta on raske, nii et tehke seda kiiresti. Maksimaalselt kolm minutit» olnud Dunedini lennujaamas väljas juba paar kuud, hakkas kallistuste ajapiirang maailmameedias kära tekitama alles äsja.

«See on lennujaam ja need inimeste mahapanemise kohad on tavalised paigad hüvastijättudeks. Liiga palju inimesi kulutab neis maha panemise tsoonides liiga palju aega oma kiindunumate hüvastijättude jaoks. Teistele ei jää enam ruumi. Asi on kallistuste võimaldamises teistele,» selgitas lennujaam tegevjuht Daniel De Bono Uus-Merermaa Raadiole.