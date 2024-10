ÜLEVAADE Kremli mahhinatsioonid tõukasid Moldova ELi-referendumi tulemuse noaterale

Emaspäeva hommikul kodanike poole pöördudes lausus Sandu, et selged tõendid kinnitavad, et Moldovale vaenulike välisjõududega üheskoos tegutsevad kriminaalsed grupeeringud üritasid osta pühapäeval 300 000 häält, mis presidendi hinnangul on enneolematu ulatusega pettus, vahendas uudisteagentuur Reuters.