KOMMENTAAR Gagauuse hirmutati Rumeeniaga, separatismi kaart võib veelgi tugevamalt käiku minna

Ehkki Moldova on taganud Gagauusiale piirkondliku autonoomia, on kasvanud Moskva huvi gagauuse ära kasutada sedamööda, kuidas Moldova on väljendanud tahet liikuda Euroopa poole. 2014. aastal toimus seal referendum, kus väljendati valmisolekut Gagauusia iseseisvuseks, juhul kui Moldova peaks astuma Euroopa Liitu. Sestpeale on järjest enam muudetud Moskva käepikenduseks kohaliku baškani ehk pealiku ametikoht.