GPS-side häired mõjutavad laevaliiklust Soome lahel

Viimase nädala jooksul on Soome lahe piirkonnas teatatud mitmest GNSS- ja GPS-side häirest, teatab Soome rannikuvalve. Häired mõjutavad kogu laevaliiklust Soome lahel, kirjutas avalik-õiguslik ringhääling Yle.

Sidehäired võiva väljenduda sellena, et laeva GPS-seadmed ei suuda näidata asukohaandmeid, aga ka elektrooniliste navigatsiooniseadmete GPS-asukohaandmetest sõltuva teabe mittenähtavaks muutumisena. Praktikas tähendab see, et pole võimalik vaadata näiteks laeva suunda ja kiirust puudutavat infot.