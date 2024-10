USA: Põhja-Korea vägede saatmine Ukrainasse oleks ohtlik areng

«Oleme näinud teateid, et KRDV on saatnud vägesid ja valmistub lähetama Ukrainasse täiendavaid sõdureid võitlema koos Venemaaga,» ütles USA suursaadik ÜRO juures Robert Wood Julgeolekunõukogule.

«Kui see on tõsi, tähistab see ohtlikku ja väga murettekitavat arengut ning KRDV-Venemaa sõjaliste suhete ilmset süvenemist,» ütles Wood, kasutades Põhja ametliku nime akronüümi.