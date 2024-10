Ühendkuningriik väljastas illegaalsele immigrandile karupoeg Paddingtonile päris passi

«Me kirjutasime siseministeeriumisse, küsides, kas me võiksime saada [passi] koopia, ja nad tegelikult väljastasid Paddingtonile ametliku passi – neid on vaid üks,» rääkis Silva väljaandele Radio Times, näidates karupoeg Paddingtoni pildiga ja kõigi turvaelementidega varustatud dokumenti. «Võiks ju arvata, et siseministeeriumil pole huumorisoont, aga ametlike tähelepanekute all on nad ta määratlenud lihtsalt karuna.»