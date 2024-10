Europarlamendi meediaauhinna pälvis uurimus üle 50 000 kadunuks jäänud lapspõgenikust

Preemia pälvinud uurimises osalesid ajakirjanikud väljaannetest De Standaard (Belgia), Small Stream Media (Holland), RBB (Saksamaa), Knack (Belgia), ANSA (Itaalia), Domani (Itaalia), CNN (Suurbritannia/USA), VRT (Belgia), Εfimerida ton Syntakton (Kreeka), The Journal (Iirimaa), Tagesschau (Saksamaa) ja NRC (Holland).

Ajakirjandusliku uurimuse käigus paljastati, et aastatel 2021–2023 jäi pärast Euroopasse saabumist teadmata kadunuks 51 433 last. Samas mööndi, et arv võib olla palju suurem, kuna kadunud ja ilma saatjata alaealiste kohta küsiti infot 31 riigist – sealhulgas väljaspool Euroopa Liitu Norrast, Ühendkuningriigist, Šveitsist ja Moldovast –, ent vaid 20 riiki andsid ametliku vastuse ning vaid 13 esitasid andmed. Mitu riiki, nagu Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Ungari, jätsid sootuks vastamata.

«Asjaolu, et me ei tea, kus nii paljud lapsed on ja kuidas neil läheb, peaks meid Hollandis muretsema panema. Laste kaitsmine peab olema kõrgeim prioriteet. Euroopa riigid ei ole ikka veel suutnud seda kaitset tagada,» märkis Hollandi riiklik inimkaubanduse ja lastevastase seksuaalvägivalla raportöör Conny Rijken väljaandele VersPers.

Suurimast arvust teadmata kadunuks jäänud migrantidest teatas Itaalia – seal on kolme aasta jooksul kadunud 22 899 last, järgnevad Austria (20 077), Belgia (2241), Saksamaa (2005) ja Šveits (1226). Eesti esitatud andmetel ei ole uuritud kolme aasta jooksul jäänud teadmata kadunuks ühtegi alaealist migranti.