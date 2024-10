Veel kaks Ukraina vastu sõdinud leedulast jäid kodakondsusest ilma

Siseminister Agnė Bilotaitė otsusega võeti Leedu kodakondsus 1984. aastal sündinud Vitalijus Kazakevičiuselt ja 1978. aastal sündinud Juozas Samuoliselt. Mõlemad on sündinud Leedus.

Nad jäid kodakondsusest ilma pärast seda, kui luureteenistustelt laekus teave, et need isikud teenivad tõenäoliselt Vene relvajõududes.

«Rändeamet sai riigi luureteenistustelt teavet, et mõlemad isikud võivad sõdida Vene väe poolel Ukraina vastu,» kinnitas ametkonna avalike suhete esindaja Rokas Pukinskas täna BNSile.

Just selle sätte põhjal teatas siseminister, et Kazakevičius ja Samuolis on kaotanud Leedu kodakondsuse.