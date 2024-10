Hispaania suvituspiirkond kuulutas sõja randa tungivatele metssigadele

Kohalikud ametivõimud on metssigade püüdmiseks palganud jahimehed, kes üritavad piirkonna randadele ja golfiväljakutele paksu pahandust tekitanud metsaasukat maha nottida, vahendas The Times. Keskkonnakaitsjad ja loomaarstid on aga selle sammu vastu, kutsudes üles kasutama muid meetodeid sigade kasvava populatsiooni ohjeldamiseks.