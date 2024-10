Vene hübriidsõda Poolas: süütamised, rongiliikluse peatamine ja küberrünnakud

Sel nädalal venelaste diplomaatilise esinduse sulgemisest teatanud välisminister Radosław Sikorski ütles, et neil on asitõendeid tervest hulgast värsketest sabotaažikatsetest nii Poola pinnal kui mujal liitlasriikides. «Me nõuame, et lõpetataks hübriidsõda Poola ja tema liitlaste vastu. Kui see jätkuma peaks, jätame endale õiguse astuda edasisi, otsustavaid samme,» sõnas Sikorski.