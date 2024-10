ÜLEVAADE ÜRO peasekretär aitab BRICSi kohtumisel pesta maha Putini paariastaatust

Tänaseks kavandatud Putiniga kohtumise eel eile Venemaale saabunud Guterresi esindaja tõrjus kriitikat ÜRO peasekretäri reisi kohta, öeldes, et suurte rahvusvaheliste ühenduste nagu BRICS või G20 kohtumiste väisamine on tavapärane praktika.

«Tegemist on ÜRO tööks väga olulise kohtumisega, kuna BRICSi riigid esindavad umbes poolt maailma elanikkonnast. Ja peasekretär kasutab juhust pidada kahepoolseid kohtumisi tippkohtumisel osalevate juhtidega,» lausus maailmaühenduse peakorteris ajakirjanikele ÜRO peasekretäri asepressiesindaja Farhan Haq. Ta lisas, et kokkusaamisel Putiniga kavatseb Guterres korrata üle oma seisukoha, et Ukraina sõjas tuleb saavutada õiglane rahu vastavalt ÜRO hartale, rahvusvahelisele õigusele ja ÜRO resolutsioonidele.