Ta märkis, et Kodanikekoalitsioon (KO) teeb oma presidendikandidaadi teatavaks 7. detsembril.

«Esiteks ja ennekõike on see keegi, kes sobib kõige paremini ametisse, teiseks, võidab kõige tõenäolisemalt, ja kolmandaks, mina see ei ole,» kirjutas Tusk sotsiaalmeediaplatvormil X.