Kuningas Charles rüüpas Samoas narkootilist jooki

Charles viibib 11-päevasel visiidil Austraalias ja Samoas, mis on mõlemad iseseisvad riigid, aga mis tunnistavad riigipeana endiselt Briti monarhi. Tegu on Charlesile ka esimese suure välisvisiidiga pärast sel aastal vähidiagnoosi saamist, vahendab The Guardian.