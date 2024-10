Veerand ameeriklastest kardavad valimistejärgset kodusõda

Küsitluse järgi kardab 27 protsenti Ameerika täiskasvanutest, sealhulgas 30 protsenti naistest ja 24 protsenti meestest, et riigis puhkeb pärast valimisi vägivald või et vägivald on väga tõenäoline. 12 protsenti vastanutest ütles, et teab kedagi, kes võiks vabariiklaste kandidaadi Donald Trumpi kaotuse korral relva haarata, pidades valimisi ebaõiglaseks. Viis protsenti ütles, et teab kedagi, kes teeks sama demokraatide kandidaadi Kamala Harrise kaotuse korral, kirjutab The Times.