POSTIMEES GRUUSIAS Gruusia valikud: Euroopa tee, valgevenestumine, Orbáni stiilis riik või massirahutused

Gruusia Euroopa Liidu instituudi juhataja ja rahvusvaheliste suhete lektor George Melanišvili ütles Postimehele, et eelseisvatest valimistest ei olene ainult riigi välispoliitiline suund, vaid ka see, kas saabub uus Gruusia või naastakse vana juurde.

«See on võitlus Gruusia hinge pärast, sest praegu on kaalul kaks Gruusiat: ühelt poolt mineviku Gruusia koos oligarhide, korruptsiooni ja igasuguse negatiivsusega, mis on pärit 1990ndatest, ja teiselt poolt tuleviku Gruusia, mis on Euroopa-meelne, kaasaegne, suutnud vabaneda korruptsioonist ja Euroopa liitude täisliige,» ütleb Melanišvili.