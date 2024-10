MINEVIKUS KINNI Briti kuninganna kasutab endiselt Nokia nuputelefoni

Julgeolekukaalutlustel pole üldiselt teada, mis telefone Briti kuningapere liikmed kasutavad, kuid hiljutises usutluses ajakirjale Woman & Home küsiti Parker Bowlesilt, kas tema perel on WhatsAppi rakenduses suhtlusgrupp, mispeale mees vastas: «Meil on – mu lastel, mu õel ja nõbudel –, aga mu ema kasutab endiselt vanamoodsat Nokia telefoni, nii et ta ei saa [osaleda]. Ma arvan, et see on julgeoleku pärast.»