Gruusia tulevikku otsustavate laupäevaste parlamendivalimiste puhul on kõik lahtine ja edu võib saata mõlemat poolt.

Opositsioonilise Koalitsiooni Muutuste Eest välissuhete juht Marika Mikiašvili oli valimiste eel Postimehega rääkides opositsiooni võiduvõimaluste suhtes optimistlik.

«Meie, opositsioon, peaksime objektiivsel hääletusel võitma. Ja kui valimisaktiivsus on väga kõrge, siis Gruusia Unistuse manipuleerimine ja pettus ei ole piisav, et muuta üldpilti. Nii et see [tulemus] sõltub tõesti valimisaktiivsusest,» ütles Mikiašvili.

Seejuures näib opositsioon uskuvat, et nn välisagentide seaduse vastased protestid on andnud neile tõuke. «See aasta toimus vaimne revolutsioon ja suur grusiinide rahvuslik ärkamine. See ei olnud lihtsalt protest, vaid midagi enamat,» leidis Mikiašvili.

«Gruusia Unistuse toetus on küsitluste järgi umbes 30–35 protsenti. Gruusia Unistus ei võida objektiivsete valimistega. See on võimatu. Seda on lihtsalt õhust tunda. Praegu on sama tunne, mis oli 2003. aasta revolutsiooni ajal või 2012. aastal, kui valitsus muutus,» rääkis Mikiašvili.