​Täna toimuvad Gruusia valimised on tähtsad riigi kodanikuühiskonna ja vaba meedia jaoks, sest valitsuspartei Gruusia Unistuse võimulpüsimisel hakatakse tõenäoliselt kehtestama kevadel massimeeleavaldused vallandanud nn välisagentide seadust, mis võib viia selleni, et erinevad organisatsioonid peavad oma töö lõpetama. Samuti kannatatakse rünnakute ja survestamise all.

«Me ei ole agendid ega spioonid, kes seda riiki nii õõnestavad. Ja see on väärikuse küsimus. Me ei tee seda kunagi – me ei tee sama, nagu juhtus Venemaal, et nad läksid ja registreerisid end. Ei, seda ei juhtu Gruusias meiega,» seletas Transparency International Gruusia juht Eka Gigauri otsust.