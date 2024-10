Iisrael korraldas öösel raketirünnakuid Iraani vastu

Iisraeli sõjavägi teatas ööl vastu laupäeva, et on täielikult mobiliseerinud oma ründe- ja kaitsevõimekused ning alustas rünnakuid Iraanis sealsete sõjaväeliste sihtmärkide vastu.

Iraani riiklik telekanal sõnas, et vähemalt kuus plahvatust kärgatas pealinna Teherani lähiümbruses. Veidi varem teatati, et olukord lennujaamades on normaalne. Uudisteagentuur Tasnim märkis, et põlenguid ega plahvatusi pole olnud ka Teherani peamises nafta rafineerimistehases, mis jääb linnast lõuna poole.