Rahandusminister: Prantsusmaa peab eelarvepuudujäägi osas tõsiseid meetmeid võtma

IMFi prognoosi kohaselt on Prantsuse eelarvepuudujääk tänavu kuus protsenti sisemajanduse kodutoodangust (SKT) ja püsib sellel tasemel 2029. aastani.

IMFi eelarveküsimuste osakonna juht Vitor Gaspar ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et IMF ootab enne prognoosi muutmist rohkem selgust, mida pakuksid reaalselt võetavad meetmed.

«On normaalne, et IMF tahab üksikasjalikku selgitust, et mõista meie meie suunda,» ütles ta AFPle. «Ja täiendavad kulukärped selguvad parlamendi arutelu käigus.»

«Meie partneritel on võrdlemisi täpne ülevaade Prantsusmaa olukorrast, mida ma olen nendega alates ametisse astumisest jaganud,» ütles Armand, lisades, et riigi majandus on tugev ja töötus 40 aasta madalaimal tasemel.