KATSE TEKITADA KAOST Kremli käsilased levitasid võltsitud videot väidetavast Trumpile antud häälte hävitamisest USAs

Bucksi maakonna valimiskomisjon teatas üleeile, et video on võltsitud, sest ei selles näidatud ümbrikud ega muud materjalid pole autentsed ning nemad pole neid väljastanud valijatele. Päev hiljem teatasid USA riikliku luureameti juhi kantselei, Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) ning küberjulgeoleku ja taristujulgeoleku amet, et video oli osa Venemaa valeinfokampaaniast.