SATELLIIDIPILDID Venemaa laiendab hoogsalt nõukogudeaegset bioloogiliste relvade uurimiskeskust

Satelliidipilte jäädavustavate firmade Maxar ja Planet Labs viimase kahe aasta jooksul kogutud fotodelt nähtub, et ehitusmasinad renoveerivad laborit, kus Nõukogude Liidu ajal tehti muu hulgas eksperimente rõugeid, Ebolat ja muidu hemorraagilisi palavikke põhjustavate viirustega.

Samuti käib töö kümne uue hoone ehitamise kallal, millel pinda kokku enam kui 23 000 ruutmeetrit ja mis näevad välja bioloogialaboritena, kus on võimalik töötada äärmiselt ohtlike patogeenidega, vahendas The Washington Post. Sellele viitavad katusel asuvad kümned erinõuetele vastavad õhuvahetusseadmed, eraldatud laboritele sobilik ruumijaotus, maa-alune taristu, kõrgendatud turvameetmed ja rajatis, mis on ilmselt elektrijaam.