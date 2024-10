POSTIMEES GRUUSIAS Valitsuspartei kampaaniaüritusel kuulutati välja valimisvõit, opositsioon teatas samuti võidust

Kohal oli partei raskekahurivägi eesotsas Bidžina Ivanišviliga. Kõigil rõõmsad näod, rahvas aplodeeris ja tantsis. «Ma kinnitan teile, et meie riiki saadab järgmise nelja aasta jooksul suur edu. Me teeme palju ja veel nelja aasta pärast on Gruusia edukaimate riikide hulgas,» ütles Ivanišvili kogunenud rahvale. Kõnede lõpus lasti ilutulestikku ning tänaval sõitis mööda autorong ja kõlas autode signaalitamine. Inimesed lehvitavad autoakendest väljas olles Gruusia Unistuse ja Gruusia lippe.