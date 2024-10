Soomes kadunud eestlane redutas mitu kuud vanas koolimajas

Mees olevat koolimajas elanud mitu kuud ja varastanud toidupoolist lähedastest majadest. Erinevad kahtlased juhtumid naabruskonnas panid kohalikke kahtlustama, et kuskil on kutsumata külaline.

Neljapäeval avastas kohalik elanik, et tühja koolimaja korstnast tuleb suitsu ning seejärel nähti majas liikumist, mille peale kutsus kohalik politsei ja helistas maja omanikule.

Mees olevat kohalikele rääkinud, et põgenes maffia eest pakku ning väitis, et on eestlane, kuigi rääkis hästi soome keelt.