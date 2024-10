Jaapnlased hääletavad ülipingelistel parlamendivalimistel

Ta astus ametisse vähem kui kuu aja eest pärast tasavägist heitlust valitsevas LPD-s, mis ei ole viimasest 69 aastast võimul olnud vaid neljal. Arvamusuuringud näitavad, et liberaaldemokraadid ja selle väiksem koalitsioonipartner võivad enamusest ilma jääda.

«See on katse luua uus Jaapan, mis muudaks drastiliselt Jaapani ühiskonna olemust,» ütles 67-aastane endine kaitseminister valimisi välja kuulutades. «Et see suur muutus julgelt läbi viia, on meil vaja rahva usaldust.»