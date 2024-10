Vene sõdurite boonused on ka farmitöölise palga kergitanud võrreldavaks IT-spetsialistiga

Olukorras, kus Venemaa peab asendama iga kuu umbes 20 000 sõdurit, on neile makstav tasu aina kasvanud ning see on tekitanud ränga tööpuuduse kõigil muudel aladel, kus palgad on samuti hüppeliselt kerkinud, kirjutas USA ajaleht The Washington Post.