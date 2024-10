Venemaa võib visata Ukraina pihta tuumapommi, aga sõja seisukohalt see ei muuda enam midagi – Ukraina riik jääb igal juhul alles, ütles pikalt Ukraina armees ohvitserina teeninud Jaroslav Hontšar, kes juhib sõja alguses palju tuntust kogunud Aerorozvidkat. Just see vabatahtlik üksus alustas Kiievi kaitsmise ajal esimesena Vene üksuste ründamist droonidega.