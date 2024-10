MÄNG VÕI KÄTTEMAKS? Elukaaslase kohvrisse lukustanud ameeriklanna mõisteti süüdi mõrvas

47-aastane Sarah Boone väitis, et tema elukaaslane jäi kohvrisse lõksu vastastikusel nõusolekul mängitud mängu käigus ja tema lämbumine oli õnnetus, kuid kohtus esitatud tõendid näitasid, et ta jättis hingamisraskustes ja väljapäästmist anuva mehe abita, vahendas CNN.

Kohtus esitatud tõenditest selgub, et Boone’i väitel jõi paar veini ja esitas üksteisele mängulisi väljakutseid. Naine rääkis võimudele, et koos elukaaslase, 42-aastase Jorge Torres juunioriga olla nad arvanud, et see oleks lõbus, kui mees poeb mängu osana kohvrisse, nähtub Orange’i maakonna šerifiameti kogutud materjalidest.