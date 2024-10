Orpo: Zelenskõi osaleb Põhjamaade ministrite nõukogu istungil Reykjavíkis

«Ootan kannatamatult kohtumist president Zelenskõiga Põhjamaade nõukogus Reykjavíkis. Soome on üks Ukraina kõige tugevamatest toetajatest Euroopas,» kirjutas Orpo sotsiaalmeediaplatvormil X.

Varem pühapäeval teatas Zelenskõi läbirääkimistest Põhjamaadega uute sammude üle, mis võivad tugevdada survet Venemaale. Ta märkis, et järgmisel nädalal võidakse teada anda uutest toetuspakettidest Ukrainale.

«Ootame kõigilt partneritelt võiduplaani toetamist. Nad kõik mõistavad, kui tähtis on olla otsustav. Mõistavad, et tuleb tekitada agressorile probleeme, et Venemaa jätaks kasutamata võimaluse rikkuda maailma elu,» lausus ta.