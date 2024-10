Soome president sõidab riigivisiidile Hiinasse

Riigivisiit kestab neljapäevani, kuid selle kõrghetk on teisipäeval, kui Stubb kohtub Pekingis oma Hiina ametivenna Xi Jinpingiga.

Stubb sõidab Hiinasse esimese NATO-Soome presidendina. Hiina on omakorda tähtis kaubanduspartner Venemaale ning allianss on seisukohal, et see majandussuhe aitab kaasa Venemaa sõjale Ukraina vastu.

Presidentide kõnelustel tõuseb Venemaa agressioon Ukraina vastu kindlasti üheks keskseks teemaks.

Stubb on juba varem teada andnud, et kavatseb küsida Hiina seisukohta Põhja-Korea tegevusele, kes on saatnud oma sõjaväelasi Venemaale võitlema Ukraina vastu.

Oluliseks teemaks kujuneb ka ilmselt eskaleerunud olukord Lähis-Ida mitmel rindel. Hiina on võtnud selge rolli püüdlustes leevendada regiooni konflikte. Pekingi vahendusel tegid palestiina organisatsioonid juulis ühisavalduse selle kohta, kuidas Gaza juhtimist tuleks pärast sõja lõppemist korraldada.

Stubbil on kavas kohtumised ka Hiina peaministri Li Qiangi ja parlamendi alalise komitee esimehe Zhao Lejiniga.

Soome president kavatseb arutada Hiina liidritega ka ÜRO Julgeolekunõukogu muutmise projekti. Hiina kui vetoõigust omava alalise liikme seisukoht võimalike muudatuste suhtes on väga oluline.

Stubb on teinud ettepaneku, et Julgeolekunõukogu alaliste liikmete arvu tuleks praeguselt viielt suurendada ning nõukokku on vaja esindatust ka mujalt Aasiast, samuti Aafrikast ja Ladina-Ameerikast.

Stubb on teinud ka ettepaneku loobuda alaliste liikmete vetoõigusest, kuna see süsteem on halvanud julgeolekunõukogu tegevuse.

Soome presidenti saadab visiidil Pekingisse ja Shanghaisse ka tema abikaasa Suzanne Innes-Stubb, kellel on muu hulgas programm koos Hiina liidri abikaasa Peng Liyaniga.

Visiidil osalevad ka välisminister Elina Valtonen, keskkonna- ja kliimaminister Kai Mykkänen ning põllu- ja metsamajandusminister Sari Essayah. Presidenti saadab ka esinduslik ärimeeste delegatsioon.

Soome president väisas viimati Hiinat 2019. aastal.