HÜVASTI DIGIÕPE? Paberõpikud naasevad Helsingi koolidesse

Ettepaneku volikogule tegi Vasakliidu parlamendisaadik Veronika Honkasalo. Tema sõnul on viimastel aastatel toimunud järsk pööre digitaalsete õppematerjalide kasutamise suunas, seda eriti gümnaasiumites. Samas tuntakse aga muret laste ja noorte pikenenud ekraaniaja üle, vahendas Helsingin Sanomat.

«Õpilased ütlevad, et on keeruline keskenduda, kui kõik on digitaalne. Seetõttu on paljud vanemad asunud lastele õpikuid ostma,» märkis Eduskunta liige Honkasalo, kes on parlamendis juhtinud varem ka hariduskomisjoni.

Soome koolid on osaliselt vabad otsustamaks, milliseid õppematerjale soetada. Osa neist pakuvad endiselt õpikuid õpiraskustega õpilastele.

«Kuid kui digilitsentsid on ostetud, kasutatakse neid hea meelega,» märkis Honkasalo, lisades, et siiski on mõned üksikud koolid hakanud taas rohkem kasutama kindlate õppeainete jaoks paberõpikuid.

Tema sõnul on vaja kõigile õpilastele tagada võrdne ligipääs paberõpikutele. Volikogus kiideti Honkasalo ettepanek heaks üksmeelselt - see on üsna ebatavaline, kuid näitab erakondadevahelist konsensust, märkis poliitik.