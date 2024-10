Gruusia valmistub vaidlusaluste valimiste järel ulatuslikeks protestideks

Opositsiooni hinnangul on valimiste võitjaks kuulutatud võimuerakond Gruusia Unistus tüürimas riiki Moskva orbiidile ning eemaldumas eesmärgist ühineda Euroopa Liiduga.

Hoolimata Brüsseli ja Washingtoni väljendatud murest seoses võimalike rikkumistega, teeb EL-i praegune eesistuja Ungari peaminister Viktor Orbán esmaspäeval visiidi Thbilisile, et näidata oma toetust Gruusia Unistusele.

Gruusia peaminister Irakli Kobahhidze kinnitas esmaspäeval pressikonverentsil, et EL-i liikmesus on endiselt tema erakonna prioriteet ning ütles, et ootab suhetes Brüsseliga «taaskäivitust».