KOHALIK VAADE Pablo González – Vene spioon, kes peitus Hispaania ajakirjaniku maski taha

Mõni päev hiljem rääkis González Vene riigitelevisiooni eetris oma väljavahetamisest ja sellest, mis tundeid tekitas temas see, et Putin tervitas seltskonda Moskvas kui kangelasi. «Ma tulin välja ja nägin, et Vladimir Vladimirovitš Putinit tervitas meid – president! Ma ei tea, kas see paistis välja, aga ma treenisin trepist alla tulles oma kätt. Ma tahtsin olla kindel, et ma annan talle korraliku, tugeva, meheliku käepigistuse,» kirjeldas spioon.