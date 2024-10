KOHALIK VAADE Kas Leedu vasakpööre ka päriselt midagi muudab?

On sümboolne, et kui sotside juht Vilija Blinkevičiūtė lubas muutusi, märgivad Jastramskis ja teised vaatlejad tema soovimatust need teoks teha. Blinkevičiūtė on populaarne eurosaadik, kellel on rahva hulgas lahke tädi kuvand. Samas on ta mõneti kaotanud poliitilise olukorra tunnetuse ja pakub muutusteks ainult ebamääraseid ideid.