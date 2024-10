Iisrael kulutab üle poole miljardi dollari laserkaitsesüsteemile

Kaitseministeeriumi teatel tehakse süsteemi arendamisel koostööd kaitsetööstusettevõtetega Rafael ja Elbit. Ministeeriumi peadirektor Eyal Zamir avaldas lootust, et uus süsteem on töövalmis aasta jooksul.

Rafaeli tegevjuht Yoav Turgeman meenutas, et see arendus kestis mitu aastat ja sellised lasersüsteemid, mis on nüüdseks kasutuselevõtuks valmis, on maailmas esimesed omataolised.