POSTIMEES GRUUSIAS Gruusia rahvas tuli varastatud valimiste tõttu tänavatele

Opositsioon näitab näpuga Venemaale

Kui Postimees käis enne proteste tänaval uurimas, mida inimesed olukorrast arvavad, siis suurem osa meiega poliitikast rääkida ei soovinud. Enamik ei olnud aga valimistulemustega rahul ning arvas, et neid võltsiti.

«Ma olin terve aeg teleka ees ja arvasin, et me võitsime, kuid siis visati kõik vette,» ütles vanem naisterahvas Asan. «Nõustun, et olid varastatud. See mees (Ivanišvili – C. A.) on Putiniga seotud. Ta tahab Gruusiat Putini, mitte Gruusia rahva jaoks. Me peame võitlema, et Gruusia talt tagasi võtta.»

Samasugusel arvamusel oli ka noorem meesterahvas Irakli, kes ütles, et pole tulemustega rahul. «Kohe kindlasti mitte. On tõendeid korruptsioonist ja pole midagi, mida ma selles osas ette võtta saaksin,» ütles ta, lisades, et läheb õhtupoole tänavale protestima.

Samas ütles vanem härrasmees Nikoloz, et tema on valimistulemusega rahul. Presidendi avalduse kohta, et valimised varastati, sõnas ta: «See on vale. Kõik läks valimistel hästi.»

Kohe pärast esimeste tulemuste teatavaks tegemist ütles opositsioon, et nemad võimuerakonna võitu ei tunnista. Riigis valitses aga vaikus ning keegi ei teadnud, mis saama hakkab. Jäi mulje, nagu oleksid tulemused tulnud opositsioonierakondadele üllatusena, ning nad olid segaduses. Kõige taustal toimusid konsultatsioonid.